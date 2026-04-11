福岡の見木友哉が鮮烈なミドルシュートを叩き込んだアビスパ福岡は4月11日、明治安田J1百年構想リーグの第10節でV・ファーレン長崎と対戦した。この試合でMF見木友哉が今大会初ゴールとなる豪快な一撃を決め、ファンから「プロってすげえな」「完璧すぎ」と大きな反響を呼んでいる。試合が動いたのは後半17分だった。得意のキックフェイントで相手ディフェンダーを揺さぶり、一瞬の隙を見逃さなかった。見木が右足を一閃すると