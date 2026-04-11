サーバーの状態やサービスを監視するツールは数多くありますが、Dockerを利用し軽量なサーバー監視システムを構築できる小・中規模ウェブサイト向けの無料オープンソース監視ツール「Checkmate」が公開されています。Checkmate - Open source infrastructure monitoringhttps://checkmate.so/bluewave-labs/Checkmate: Checkmate is an open-source, self-hosted tool designed to track and monitor server hardware, uptime, res