◇プロボクシングバンタム級ノンタイトルWBO6位、IBF11位、WBC12位、WBA14位秋次克真（帝拳）＜10回戦＞ホセ・カルデロン（メキシコ）（2026年4月11日両国国技館）米国を主戦場とするWBO世界バンタム級6位の秋次克真（28＝米国）が“日本デビュー戦に臨んだ。ネットでは秋次のセコンドが話題となった。「日本に帰ってくる時はボクシングを辞める時と思っていた」秋次にとって、「まさか」の日本のリング。しかも「相