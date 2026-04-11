◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト(11日、東京ドーム)巨人との初戦を落としたヤクルト。2戦目は幸先良く初回に2点を先制しました。対した巨人の先発は、これが来日後初登板となっている新助っ人・マタ投手。先頭で打席に向かった長岡秀樹選手が四球を選ぶと、2番・サンタナ選手があわやホームランというフェンス直撃の2塁打を放ち、無死2、3塁の好機をつくります。ここで打席に入ったのはスタメンマスクをかぶる鈴木叶選手。2