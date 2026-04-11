◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（11日、東京ドーム）初回に2点の先制を許していた巨人。3回に山瀬慎之助選手がプロ初HRを放ち、1点差に迫りました。この日、今季初登板のマタ投手を受けるキャッチャーとしてスタメン起用となった山瀬選手。しかし初回には先頭に四球を許すと、後続にもフェンス直撃の2塁打を浴びピンチを招き、後続の2点タイムリーを浴びます。そんな中、巨人打線は対するヤクルトの先発・山野太一投手の前