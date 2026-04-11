元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。甲子園大好きな片岡氏がプロになってから見つめた平成の高校野球番付を発表した。「この企画は一日中しゃべってられるよ」というノリノリの企画。昭和編では自身の母校、PL学園を東の横綱に位置づけたが、平成編は大阪のライバル校を真っ先に挙げた。【東】横綱大阪桐蔭（大阪）【西】横綱智弁和歌山（和歌山）【東】横綱横