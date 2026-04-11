令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase30「処する」が12日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case30「処する」予告美浪（八木美樹）がCODEのエージェント…。真実を知った莫（今井竜太郎）は、美浪は“家族のフリ”をしていただけと失望、怒りを露わにする。夢の中で美浪が再びキャットナイトメアに改変された。莫はゼッツカタストロムに変身、正体を知りながら