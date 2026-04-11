「大相撲春巡業」（１１日、秋葉台文化体育館）大関霧島（２９）＝音羽山＝が今巡業で初めて相撲を取る稽古を行った。幕内藤凌駕（２３）＝藤島＝を指名した三番稽古（同じ相手と取り続ける）で１０勝３敗だった。相手を指名しての三番稽古は大関、横綱の“特権”ともいえる。「大関霧島」とアナウンスされると、歓声が起こった。「違いましたね。懐かしい。いい力になります」と、先場所で３度目の優勝を果たし、１２場所ぶ