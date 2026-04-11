チューリップなど本格的な春の訪れをあらわした花で彩る季節の展示が、砺波市で行われています。砺波市中村のチューリップ四季彩館で行われている季節展示「春の庭」。使われているチューリップは5000本。ユリ咲き、八重咲き、フリンジ咲きのほかに、不規則な模様が入るフレーム咲きや、一本から複数の花が咲く枝咲きも見ることができるということです。75回目を迎える今年のチューリップフェアのテ