東京オリンピック柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩選手を招いた柔道教室が、きょう黒部市で開かれました。黒部市では、子どもたちのレベルアップを目的にスポーツ選手に講演や指導してもらう取り組みを行っています。今回は2021年の東京オリンピックで金メダルに輝いた柔道の阿部詩選手を招きました。この教室には県内の小中学生およそ250人が参加し、阿部選手が背負い投げや大外刈りを実演しました。子どもたちは実際