サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードのぺッレグリーノ・マタラッツォ監督が１１日のリーグ、アラベス戦を前にした記者会見で日本代表ＭＦ久保建英の起用に前向きな姿勢を示した。監督は前節ベンチ入りしながらプレーしなかった久保について「先週出場せずここまで良い練習をして来ているからより良い状態になっているのは間違いなく、最大限のスピードに達ししていて、そのことが先週よりもいい準備ができている