心停止の際に電気ショックを与え、心臓の正常なリズムを回復させるための医療機器「AED」。一般の人にも使用が解禁されて20年以上が経ちました。いまでは全国で70万台以上設置されましたが、使用率はわずか数パーセントにとどまっているといいます。もしものときに命を救うAED。あなたは使うことができますか。目の前で突然、誰かが倒れたら‥‥‥その命を救えるのはあなたかもしれません。 ◆救命に貢献したスタッフへ感