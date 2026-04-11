今季限りでリヴァプールを退団すると発表したモハメド・サラー。2017年からリヴァプールに在籍しており、多くのゴールとタイトルをチームにもたらした。『Gazzetta dello Sport』はサラーに続き、ブラジル代表のアリソン・ベッカーにも退団の可能性があると報じている。アリソンにはセリエAのユヴェントス行きの可能性があり、すでに代理人との話し合いは進められている。3年契約が結ばれるようで、本人もユヴェントス行きに前向き