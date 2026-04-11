CL準々決勝、レアル・マドリード対バイエルンの第1レグが行われ、1-2でアウェイチームが先勝を飾った。バイエルンはルイス・ディアス、ハリー・ケインのゴールで先行し、後半にキリアン・ムバッペに得点を許したが、追加点は与えず。リードを保ちながらホームでの第2レグを迎える。『Bild』のクリスティアン・ファルク氏によると、この試合で素晴らしいパフォーマンスを披露したマイケル・オリーセの獲得にレアルが関心を示してい