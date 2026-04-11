近年のミランは絶対的な点取り屋を欠いており、センターフォワードの人選に悩まされてきた。今季はここまでラファエル・レオンがリーグ戦9ゴールでチームトップとなっていて、まだ二桁得点を記録した者がいない。チームは3位と悪くない位置につけているが、これより上を目指すには絶対のエースが必要だ。伊『Gazzetta dello Sport』は、近年のミランで過小評価されていたFWがいたと取り上げる。それが2015-16シーズンにリーグ戦で1