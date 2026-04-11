森下は3試合連続の6号ソロと好調に飛ばしている（C）産経新聞社中日は4月11日の阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に3−9と敗れ、連敗。両リーグ最速の10敗に到達した。先発左腕、大野雄大が序盤から阪神打線につかまった。【動画】森下は初回にホームランウイングに3試合連続となる先制の6号ソロを放つ初回二死から絶好調男、森下翔太に左翼のホームランウイングに飛び込む6号ソロを許すと、2回先頭の大山悠輔にも左中間のホ