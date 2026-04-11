大相撲春巡業の朝稽古で、藤凌駕（左）と相撲を取る霧島＝神奈川県藤沢市大相撲の春巡業は11日、神奈川県藤沢市で行われ、大関復帰の霧島が申し合いを開始した。春場所で新入幕だった藤凌駕を指名して13番で10勝3敗。夏場所（5月10日初日・両国国技館）に向け「相撲を取るスタミナをつけていかないと。ここからしっかりやっていく」と気合を入れた。鋭い立ち合いなどで23歳のホープを圧倒。腰を痛め取組から2日間外れた影響は