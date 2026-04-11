お気に入りのぬいぐるみと一緒に、外でも家でも楽しむぬい活。広がる人気を背景に、きめこまかなサービスが注目されています。お出かけ先でお気に入りのぬいぐるみをパチリ。今、若い女性を中心に広がる“ぬい活”です。山梨・富士河口湖町のクリーニング店では、ぬいぐるみの専門クリーニングが人気を集めています。手のひらサイズから抱えるほどの大きさまで、年間1万体以上のぬいぐるみが預けられています。国家資格を持つクリ