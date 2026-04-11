◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節横浜ＦＭ１―３ＦＣ東京（１１日・日産スタジアム）ＦＣ東京が敵地で勝ち点３を積み上げ、試合消化数（１１試合）が２試合多い中で首位の鹿島（９試合）と勝ち点２３で並んだ。前半４５分に速攻からＦＷ佐藤恵允が先制点。後半１９分にＦＷマルセロヒアンが追加点を奪うと、１点を返された後の同３４分にはセットプレーから相手のオウンゴールで加点した。＊＊＊