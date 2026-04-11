「西武−ロッテ」（１１日、ベルーナドーム）西武・源田が初回、気迫のヘッドスライディングで先制のホームを踏んだ。初回１死、源田が１ストライクから２球目の変化球をうまく左前へ運ぶチーム初安打。小島も左前打で続き一、二塁とすると、４番・渡部が三遊間を破る安打。二塁走者の源田は迷うことなく三塁を蹴り、最後は本塁へ頭から飛び込んで生還した。チームはこの後２死満塁でカナリオが右中間へ走者一掃の適時二塁打