熊本地震から10年を前に、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム・ブルーインパルスが、復興への願いと支援に感謝の思いを込めて展示飛行を披露しました。9年ぶりに熊本の空を飛行するブルーインパルスを見ようと、熊本城の周辺は約7万5000人の人で埋め尽くされました。11日午前11時過ぎ、ごう音とともに6機の機体が近づくと、空を見上げる人々から大きな歓声が上がりました。それぞれの機体が360度旋回し青空に巨大な花を咲かせる演