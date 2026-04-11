中日は１１日の阪神戦（バンテリン）に３―９で敗れ借金は今季最多の「７」。開幕から５カード連続勝ち越しなしが決定した。中日は両リーグ最速の１０敗目（３勝）。以下は試合後の中日・井上一樹監督（５４）の一問一答――（阪神の）クリーンアップに一発を浴びた井上監督ソロ、ソロで大量得点という形ではなかったから、そこはしつこく食らいつくというかね。そういった展開に持っていきたかった。（大野）雄大も生身の