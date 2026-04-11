4月11日、阪神競馬場で行われた10R・大阪-ハンブルクカップ（4歳上オープン・ハンデ・芝2600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ウィクトルウェルス（牡4・美浦・宮田敬介）が勝利した。ハナ差の2着にウエストナウ（牡5・栗東・寺島良）、3着に2番人気のアマキヒ（牡4・栗東・橋田宣長）が入った。勝ちタイムは2:36.9（良）。【明石特別】超良血アロンズロッド、アルマデオロは敗れる単勝1.8倍の支持単勝1.8倍、C.ルメール騎乗の