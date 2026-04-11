4月11日、阪神競馬場で行われた9R・明石特別（4歳上2勝クラス・芝2400m）は、松山弘平騎乗の3番人気、ファームツエンティ（せん6・栗東・北出成人）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のアロンズロッド（牡4・美浦・宮田敬介）、3着に2番人気のアルマデオロ（牡4・栗東・清水久詞）が入った。勝ちタイムは2:27.4（良）。【阪神6R】マテラスカイ産駒・デアヴェローチェが人気に応えるファームツエンティが差し切る松山弘平騎