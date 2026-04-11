4月11日、阪神競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（芝1200m）は、岩田望来騎乗の1番人気、デアヴェローチェ（牝3・栗東・上村洋行）が勝利した。ハナ差の2着に2番人気のデルマリシリ（牝3・栗東・田中克典）、3着にグッドピース（牡3・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:08.4（稍重）。【阪神5R】初ダート・チュウワカーネギーがしぶとく粘って2勝目ねじ伏せるような差し切りV岩田望来騎乗の1番人気、デアヴェローチェが