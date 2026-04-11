男女の恋愛や人間関係の悩みを、心理学や行動科学の観点から解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、パパ活やキャバクラ、投げ銭といった「お金を介した親密さ」が恋愛に発展する可能性について、研究や調査結果をもとに解説します。恋愛感情に近い好意が生まれるケースはあるものの、そこには経済的な非対称性が存在します。お