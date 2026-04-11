4月11日、阪神競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、西村淳也騎乗の3番人気、チュウワカーネギー（牡3・栗東・大久保龍志）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のタガノエルー（牡3・栗東・宮徹）、3着にアスクドゥチャンプ（牡3・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:50.0（重）。2番人気で松山弘平騎乗、キリオス（牡3・栗東・庄野靖志）は、11着敗退。【阪神3R】単勝1.1倍ジュンドラドラが圧勝モーリス産駒