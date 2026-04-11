メ～テレ（名古屋テレビ） 水不足が続く愛知県の宇連ダムの貯水率が去年の夏以来となる50％にまで回復しました。 宇連ダムは、愛知県の東三河地域に水を送る豊川用水の水源で、貯水率は、午後5時半現在、50・3％となっています。 3月17日に貯水率が一時ゼロとなりましたが、9日から10日にかけてまとまった雨が降り11日午後4時前にダムの水は半分まで回復しました。 50％を上回るのは、2025年の夏以来です。