メ～テレ（名古屋テレビ） 行楽日和となった11日、愛知県常滑市で開かれたバイクのイベントは、家族連れなどでにぎわいました。 愛知県国際展示場で開催されている「名古屋モーターサイクルショー」には、国内外のメーカーの最新型バイクなど約380台が展示されています。 また、屋外ではバイクの前輪を浮かして走行したり回転したりするプロのスタントライダーのパフォ}