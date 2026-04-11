けさ、名古屋市緑区の路上で、65歳の男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 【写真を見る】高速道路高架下の路上で倒れていた65歳男性が死亡 現場の上は「名古屋南JCT」で男性のミニバンが残されたままに 男性は高架から転落か 名古屋・緑区 きょう午前6時半前、名古屋市緑区高根山の路上で「男性が倒れている」などと、近くの住人から119番通報がありました。 警察によりますと、倒れていたのは名古屋