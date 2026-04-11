美しいツヤ髪を叶えるKINUJOから、待望のブラシシリーズが登場♡ヘアアイロンやドライヤーで培われた“髪へのやさしさ”をそのままに、毎日のケアに取り入れやすいアイテムとして誕生しました。見た目の可愛さだけでなく、使い心地や機能性にもこだわったラインナップは、日常使いはもちろんギフトにもぴったり。新しいヘアケア習慣を始めてみませんか♪ シルク発想の美髪ブラシ 「KINUJO Silky brush Ser