西日本〜関東、東北にかけて青空広がるあすは西日本から関東、東北にかけて日中は青空が広がるでしょう。夜になると九州南部では、雨の降りだす所がありそうなので、折りたたみ傘があると安心です。北海道は午前中、所々で雨や雪が降りますが、午後は次第にやみそうです。【画像で見る】12日の予想最高気温また、北日本は引き続き風が強く吹くでしょう。特に東北太平洋側は暴風に警戒してください。5月中旬並みの陽気の所もあす朝