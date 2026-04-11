【ニューデリー＝青木佐知子】米国とイランの協議を仲介したパキスタンは、今回の協議を「イスラマバード会談」と呼び、歴史的なイベントとして国内外にアピールしている。シャバズ・シャリフ首相は１０日、国民向けテレビ演説で「パキスタンだけでなく、イスラム世界全体にとって誇らしい瞬間だ」と強調した。中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、米副大統領のパキスタン訪問は２０１１年のジョー・バイデン氏以来だ