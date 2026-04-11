元タレントの木下優樹菜さん（38）が11日、自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。木下さんは「そういえば？髪キットした今までよりボ部感ないかんじ（原文まま）」とボブだった髪をさらに短くカットしたと報告。ファンからは「美人な人ってショートヘア似合うよね」「めちゃくちゃお似合いです本当お顔が小さい…素敵です」「ほんと綺麗！年取らないね〜」「ますます洗練された感じで素敵です」「優樹菜さん綺