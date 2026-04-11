「老後は友達がいないと寂しい」「趣味などの仲間がいないとボケてしまうかも……」そんな世間の声に、どこか焦りを感じることがあるかもしれません。とはいえ、「人との付き合いもお金がかかるし」「一人で過ごす方が、気持ちが楽」というのも正直な気持ち。そもそも、孤独はダメなことなのでしょうか。今回は、群れない暮らしがもたらす心の平穏と、一人で過ごすからこそ見えてくる豊かな世界についてお届けします。「友達がいな