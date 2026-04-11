プロフィギュアスケーターでタレントの本田紗来さん（19）が自身のインスタグラムを更新。有名難関大学に入学したことを報告し、話題となっています。【写真】大学生になったことを報告した本田紗来さん。入学したのは…「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告し、華やかなスーツを着てピンクの花束を手に微笑む入学ショットを公開しました。またXでは、姉の望結さんとの2ショットもアップしています。入学