「紀ノ国屋」は、4月10日（金）から、花柄のバッグに焼菓子を詰め合わせた「フローラルスイーツバッグ」を、全国の店舗で発売中だ。【写真】淡いブルーもかわいい！全4色のフローラルバッグ詳細■贈り物にもぴったりの焼菓子バッグ 今回登場したのは、ちょっとした贈り物や手土産にもぴったりな、見た目にも華やかなギフトアイテム。焼菓子には、「いちごハートプチフールクッキー」や「スペシャル紅茶クッキー」、「バウ