GTVニュース 任期満了に伴う富岡市と安中市の市長選、それに東吾妻町の町長選は１２日投票が行われ、即日開票されます。 富岡市長選に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で、現職で３選を目指す榎本義法さん（５７）、新人で元市議の宮沢展彦さん（７０）、同じく新人で元市議の茂原正秀さん（６７）、新人で元会社役員の大塚友広さん（４３）の４人です。 富岡市長選の投票は市内２７カ所で、午前７