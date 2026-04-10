九州工業大は、船などから電波を使って無線で操作し、データを高速で送受信できる世界初の海中用ロボットを開発したと発表した。同大によると、電波が伝わりにくい海中で作業するロボットは有線ケーブルで操るのが主流。開発したロボットは障害物にケーブルが絡まる恐れもなく、高い安全性や効率性が見込めるとしている。開発には電機大手のパナソニックホールディングスも参加。洋上風力発電所や橋脚の点検、災害時の救助活動な