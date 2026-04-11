京都サンガF.C.は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第10節で、ファジアーノ岡山とホームで対戦し、５−１の大勝を収めた。試合は序盤から動く。12分、アレックス・ソウザがゴールを奪い、京都が幸先よく先制に成功する。しかし31分、岡山に同点弾を許し、試合は振り出しに戻る。それでもホームチームは前半終了間際に勝負強さを発揮。45＋５分、佐藤響がネットを揺らして勝ち越しに成功すると、その４分後