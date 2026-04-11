県教育委員会が進める県立高校の再編問題で、教職員の団体などが統廃合計画の見直しを求める署名活動を行いました。 県教委は都市部の高校１８校を７校に統廃合する再編案で広島市の高陽・高陽東・安西の３校を統合する案を示しています。 １１日は、対象となる安西高校の住民らに向けて「広島の公立高校を守る会」のメンバーが統廃合計画の見直しを求める署名活動を行いました。 広島の公立高校を守る会 村上厚子副代