世界遺産・佐渡金山に通じる佐渡市相川地区の桜並木。立ち並ぶ桜が観光客を迎えます。 夜には遺跡の建築群を背景に満開の桜がライトアップされ、幻想的な光景が浮かび上がります。 また同じ佐渡市の羽茂地区では、樹齢250年以上と言われる大きな桜が見ごろを迎え、ライトアップされています。 「法乗坊のエドヒガン」と呼ばれ、古くから地元の人の農作業の時期の目安ともなり、大切に守られてきました。 【地元の人は】 「地元