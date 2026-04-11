新潟県内の広い範囲で桜が見頃を迎える中、新潟市の公園では菜の花が同時に咲き誇り、訪れる人を楽しませています。 最高気温が20℃を超え、5月並みの暖かさとなったところもあった11日の県内。 【桶屋美圭アナウンサー】 「上堰潟公園では桜と菜の花の共演を楽しめる。時折強い風も吹いているが辺り一面春の香りに包まれている」 新潟市西蒲区の角田山の麓に広がる上堰潟公園で毎年この時期に楽しめるのが、桜と菜の花の