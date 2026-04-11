11日午前5時半ごろ、新潟市中央区の昭和大橋で、無人の乗用車一台が放置されているのが見つかりました。 所有者と連絡が取れておらず、警察や消防は乗っていた人が何らかの原因で信濃川に落下した可能性があるとして朝から周辺や川の中を捜索していますが、午後5時までに行方は分かっていません。 消防などは12日も捜索を行う方針です。