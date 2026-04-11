11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、ボディライン露わなピッタリ衣装の中川安奈アナウンサーの姿に熱視線が集まった。「スタイル抜群」「めっちゃセクシー」などの声が寄せられた。【映像】“ひょっこり”現れたボディライン露わな中川アナ（全身）同『1000万円シリーズ』は2021年配信の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、実に5年ぶり。元NHKで現在はフリーの中川アナはア