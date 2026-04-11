午後4時半ごろ、大阪市中央区宗右衛門町2丁目付近でタクシーが事故を起こし、歩行者の女性2人がけがをしました。【映像】車止めが食い込んだタクシーのバンパー（現場の様子）警察によりますと午後4時半ごろ、中央区宗右衛門町の路上で「タクシーが人につっこんだ」と消防から警察に連絡がありました。この事故により女性の歩行者のけが人が2人出ていて、外国人と日本人だということです。2人とも打撲の症状を訴え、軽傷の見