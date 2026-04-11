詐欺を行った疑いで日本で逮捕状が出されていた日本人の男2人が、逃亡先のフィリピンで拘束されたと現地当局が発表しました。フィリピン入国管理局によりますと4月8日、首都マニラ近郊のバタンガス州で高橋勇太容疑者と（45）と杉田裕希容疑者（39）の2人を拘束したということです。入国管理局の発表では、2人には2024年、埼玉県の大宮簡易裁判所から詐欺の疑いで逮捕状が出されていて、逃亡先のフィリピンでは滞在期限を超えて不