タレントの丸りおなさんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。大型二輪の免許を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 丸りおな 】バイク女子大型二輪の免許を取得「卒検受かった時も嬉しかったけどちゃんと免許になって実感わいた…！」丸さんは出来立ての免許証を手にした画像を添えて「免許更新してきましたついに大型二輪、正式にゲット」と投稿。 「卒検受かった時も嬉しかったけどちゃんと免