大谷翔平選手（31）が連続出塁の日本選手新記録をマークし、記念日に花を添えました。大谷選手のボブルヘッドを目当てに、試合前からファンの長い行列ができたドジャースタジアム。11日は大谷選手のボブルヘッドデー。2025年、投げては10奪三振、無失点。打っても3本のホームランを放った“伝説の試合”を記念した人形が配られました。主役にふさわしい活躍が期待される大谷選手は第3打席、1・2塁間を破る強烈な当たりでライト前ヒ