◆ファーム・リーグＤｅＮＡ１０―３巨人（１１日・平塚）巨人２軍は投手陣が１５安打１０失点と打ち込まれ、敗戦を喫した。初回は２死から石塚が四球で出塁すると、盗塁と暴投で２死三塁の好機を迎えた。ここで４番のドラフト６位・藤井（浦和学院）が右前適時打を放ち先制に成功した。だが先発・ルシアーノは初回２死一、二塁で関根に同点の中前適時打を献上。２回は２度の暴投や連続四球もあり、得点を奪われた。１回１